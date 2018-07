Jelena Jankovic atropela espanhola e vai à semi em Nuremberg

NUREMBERG - A sérvia Jelena Jankovic confirmou seu favoritismo no Torneio de Nuremberg e avançou com tranquilidade às semifinais nesta quinta-feira. Cabeça de chave número 1, ela não teve trabalho para despachar a espanhola Lourdes Dominguez Lino, com direito a pneu, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h19min de partida.

Ex-número 1 do mundo, Jankovic garantiu seis quebras de serviço diante da espanhola e, mesmo cedendo duas à número 50 do ranking, confirmou a vitória com um passeio no segundo set. Na briga por uma vaga na final, ela terá pela frente a alemã Andrea Petkovic, que passou por sua compatriota Annika Beck por 2 sets a 1, de virada: 4/6, 6/3 e 7/5.

Na outra semifinal, duas cabeças de chave. Quinta favorita do torneio, a checa Lucie Safarova suou, mas passou pela eslovena Polona Hercog por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4. Agora ela terá pela frente a cabeça de chave número 7, a romena Simona Halep, que teve muito mais facilidade para eliminar a casaque Galina Voskoboeva por 2 a 0: 6/4 e 6/1.

TELIANA CAI NAS DUPLAS

Na chave de duplas, a brasileira Teliana Pereira foi eliminada nas quartas de final. Atuando ao lado da colombiana Mariana Duque-Marino, ela perdeu para Raluca Olaru, da Romênia, e Valeria Solovyeva, da Rússia, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 10/6.

BIRMINGHAM

No Torneio de Birmingham, a cabeça de chave número 1, Kirsten Flipkens, caiu nesta quinta-feira ao perder para a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Nas quartas de final, Rybarikova enfrentará a norte-americana Madison Keys, que eliminou a alemã Mona Barthel em dois sets: 6/3 e 6/2.

Já a terceira favorita da competição, a romena Sorana Cirstea, até tomou um susto, mas avançou às quartas. Ela passou pela sérvia Bojana Jovanovski por 2 a 1 (6/1, 1/6 e 6/1) e terá pela frente a croata Donna Vekic, que derrotou Maria Sanchez, dos Estados Unidos, também por 2 a 1: 4/6, 6/2 e 6/2.

Outro confronto de quartas de final colocará frente a frente a norte-americana Alison Riske, que bateu a russa Alla Kudryavtseva, e alemã Sabine Lisicki, que derrotou Mirjana Lucic-Baroni. Por fim, a italiana Francesca Schiavone, que eliminou Marina Erakovic, pegará a eslovaca Daniela Hantuchova, que passou por Kristina Mladenovic, da França.