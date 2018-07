Jim Courier é o novo capitão dos EUA na Davis

Jim Courier, campeão de quatro torneios do Grand Slam, foi anunciado nesta quarta-feira pela Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, na sigla em inglês) como novo capitão da equipe do país na Copa Davis, substituindo Patrick McEnroe, que renunciou ao cargo no mês passado.

McEnroe foi capitão dos Estados Unidos por dez anos e venceu a Copa Davis de 2007, encerrando um jejum de 12 anos sem títulos do país. Dizendo que queria dedicar tempo à sua família e outras trabalhos, McEnroe anunciou durante o US Open, onde Courier foi trabalhar como comentarista que ele estava saindo. Menos de uma hora após o anúncio de McEnroe, Courier, disse na TV que ele estaria interessado em liderar a equipe.

Como jogador, Courier ajudou os Estados Unidos a ganhar a Copa Davis em 1992 e 1995, e possui um retrospecto de 16 vitórias e dez derrotas em simples e um triunfo em duplas. Ele foi número 1 do ranking da ATP por 58 semanas, em 1992 e 1993. Ele foi campeão de Roland Garros em 1991 e 1992, do Aberto da Austrália em 1992 e 1993, e jogou outras três finais de Grand Slam, fazendo parte da uma geração de tenistas fenomenais dos Estados Unidos, que também incluiu Pete Sampras, Andre Agassi e Michael Chang. Courier, de 40 anos, se aposentou do circuito profissional em 2000 e foi eleito para o International Tennis Hall of Fame em 2005.

No dia em que renunciou, McEnroe mencionou Courier e Todd Martin, vice-campeão do US Open em 1999, como candidatos para o cargo. A USTA também analisou o nome de MaliVai Washington, vice-campeão de Wimbledon em 1996.

A estreia de Courier acontecerá entre os dias 4 e 6 de março de 2011, no confronto entre Estados e Chile, pela primeira rodada da Copa da Davis. Se avançar, os norte-americanos vão enfrentar Espanha ou Bélgica entre 8 e 10 de julho nas quartas de final. No último trabalho de McEnroe, os Estados Unidos venceram a Colômbia para permanecer no Grupo Mundial da Copa Davis. Os norte-americanos são os maiores vencedores do torneio, com 32 títulos.