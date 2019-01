Jo-Wilfried Tsonga ganha em Brisbane e vai enfrentar Rafael Nadal nas oitavas

Jo-Wilfried Tsonga garantiu vaga nas oitavas de final do Torneio de Brisbane, na Austrália, ao vencer, nesta terça-feira, o australiano Thanasi Kokkinakis, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. O adversário do francês na próxima rodada será o espanhol Rafael Nadal.

Andy Murray também venceu, mas admitiu dificuldades para continuar a jogar em alto nível, devido à sequência de lesões que o impediram de participar de três dos quatro torneios de Grand Slam no ano passado. Aos 31 anos, o escocês marcou 6/3 e 6/4 sobre o australiano Jack Duckworth.

Os australianos, enfim, festejaram uma vitória de um jogador local, com o triunfo de Nick Kyrgios, que defende o título conquistado ano passado. Mas não foi fácil. O tenista de Camberra, número 35 do ranking mundial, teve de lutar bastante e vencer por 7/6, 5/7 e 7/6.

No duelo entre norte-americanos, Denis Kudla bateu Taylor Fritz por 7/6, 6/7 e 6/4, no melhor duelo do dia. Já o francês Jeremy Chardy conseguiu virar o placar diante do alemão Jan-Lennard Struff: 4/6, 6/3 e 6/4.

Na chave feminina, a britânica Johanna Konta foi a surpresa da rodada, ao superar a norte-americana Sloane Stephens, com 6/4 e 6/3, enquanto a japonesa Naomi Osaka não teve dificuldades para eliminar a australiana Destanee Aiava, com 6/3 e 6/2.