Jo-Wilfried Tsonga vence final francesa e é campeão em Doha

DOHA - Na decisão entre tenistas franceses, Jo-Wilfried Tsonga se deu melhor e faturou neste sábado o título do Torneio de Doha, no Catar, ao derrotar o compatriota Gael Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. O título garantiu ao vencedor 250 pontos no ranking da ATP.

A conquista deste sábado foi a sétima da carreira de Tsonga, que está em sexto lugar no ranking da ATP. E a vitória o fez ampliar a vantagem no confronto direto contra Monfils para 3 a 1.

Os tenistas franceses impediram na sexta-feira que o Torneio de Doha tivesse a esperada final entre Rafael Nadal e Roger Federer. Porém, Monfils superou o espanhol, enquanto Tsonga nem precisou entrar em quadra por conta da desistência do suíço, contundido.

Mais descansado, Tsonga triunfou sobre Monfils neste sábado na decisão, em que teve mais winners - 23 a 15 - e menos erros não-forçados do que Monfils - 27 a 18.

Monfils começou melhor a decisão deste sábado. O número 16 do mundo conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game e nem a paralisação da partida por conta da neblina por 35 minutos afetou o seu desempenho e chegou a abrir 5/3. Tsonga, porém, reagiu. Ele venceu quatro games seguidos, com duas quebras de saque, e triunfou por 7/5.

Na segunda parcial, Tsonga teve uma única chance de quebrar o serviço e teve sucesso, no sexto game. Em vantagem, precisou apenas confirmar o saque mais duas vezes para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0 para conquistar o seu primeiro título nesta temporada.