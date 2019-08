João Menezes perde na rodada final do qualifying e fica fora do US Open

O brasileiro João Menezes falhou na busca pela sua primeira participação em um Grand Slam. Nesta sexta-feira, o brasileiro foi eliminado na rodada final do qualifying do US Open ao perder para o indiano Sumit Nagal, 190º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, em 2 horas e 23 minutos.

Número 210 do mundo, Menezes esteve muito próximo de assegurar a vitória e, consequentemente, a classificação à chave principal do US Open. Afinal, após vencer o primeiro set, abriu 4/1 na segunda parcial. Porém, permitiu a virada do tenista da Índia, que ganhou cinco games seguidos para fazer 6/4.

Embalado, Nagal abriu 3/0 no terceiro set, encaminhando o seu triunfo. Menezes, campeão recentemente do torneio de simples dos Jogos Pan-Americanos de Lima, até buscou uma reação e diminuiu sua desvantagem para 4/3. Mas sucumbiu por 6/3, resultado que garante o tenista da Índia no quarto Grand Slam da temporada.

Com a eliminação de Menezes, o Brasil terá apenas um representante nas chaves de simples do US Open, que começará na segunda-feira em Nova York. Se trata de Thiago Monteiro, o número 100 do mundo, que vai estrear diante do norte-americano Bradley Klahn, 108º colocado no ranking e a quem derrotou no único confronto anterior, em 2018, na França.