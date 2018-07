João Sousa vence canadense e vai à final de Valência contra Bautista Augut

Com o triunfo contra Pospisil, Sousa chegou à sua quarta final em 2015, após decidir em Genebra, Umag e São Petersburgo. Este é o melhor ano de sua carreira, com 37 vitórias. Agora o português busca encerrar o jejum de cinco finais sem título. A última vez que o tenista levantou um troféu foi no Torneio de Kuala Lumpur, em 2013.

João Sousa e Vasek Pospisil se enfrentaram pela segunda vez em 2015 e novamente o português levou a melhor sem sequer perder um set. Neste sábado, precisou de 77 minutos para conseguir a vitória, beneficiado por 18 erros não forçados do adversário.

Na outra semifinal, Bautista Augut fez valer seu retrospecto de vitórias sobre Johnson, já que havia vencido todos os três confrontos anteriores. Em pouco mais de duas horas, o espanhol salvou seis match points e conseguiu chegar à sua segunda final consecutiva - foi vice-campeão em Moscou, há uma semana, diante do croata Marin Cilic.