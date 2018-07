João Souza bate Volandri e avança em Viña del Mar

Depois de um primeiro set ruim, em que teve muitas dificuldades no saque, Feijão viu o italiano, 70.º do mundo, abrir 3 a 1 no segundo set. Mas o brasileiro, 108.º do ranking da ATP, conseguiu a virada para fechar a parcial em 7/5. O terceiro set foi o mais equilibrado e só foi decidido no tie-break, com vantagem para o brasileiro.

Feijão agora espera o vencedor do duelo entre o chileno Fernando Gonzalez, convidado da organização, e o espanhol Pere Riba, 92.º do mundo. Bellucci vai estrear contra quem passar do jogo entre o argentino Federico Delbonis e o chileno Nicolas Massu.

Vindo do qualifying depois de vencer o espanhol Ivan Navarro, por 2 a 0 (6/2 e 6/4) nesta segunda-feira, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, vai estrear na chave principal contra Máximo Gonzalez, da Argentina. Já Ricardo Mello terá pela frente o espanhol Daniel Gimeno-Traver.