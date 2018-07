João Souza completa 22 anos e avança em Alessandria

Sem precisar se esforçar muito, o atual número 125 do ranking mundial da ATP eliminou o italiano Matteo Trevisan, convidado da organização e apenas o 342.º colocado do mundo. Após ganhar o primeiro set, Feijão contou com a desistência do tenista local quando liderava a segunda parcial por 4 a 3.

Nesta sexta, João Souza jogará contra o experiente alemão Bjorn Phau. O cabeça de chave número 3 em Alessandria passou, nas oitavas de final, por outro brasileiro, Caio Zampieri, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2.