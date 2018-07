João Souza derrota italiano e avança em Santiago

"Foi mais um jogo duro, sabia que ia ser complicado. Comecei superbem, abri duas quebras, depois dei uma relaxada, mas salvei com bom saque. Na segunda etapa, ele baixou a intensidade, controlei bem no saque e não dei muitas chances", analisou Feijão após a vitória.

Nas quartas de final, o brasileiro, número 107 do mundo, vai enfrentar o português Rui Machado, 106.º do ranking, que também briga por uma vaga no top 100. Apesar do equilíbrio, Feijão acredita que tem boas chances de superar seu próximo adversário. "O Rui foi campeão da etapa do Paraguai, na semana passada, está confiante, mas pode ser que esteja um pouco cansado", avaliou.

O Brasil conta ainda com Júlio Silva na etapa chilena da Copa Petrobras. Ele vai duelar com o italiano Fabio Fognini, principal favorito ao título, nesta sexta-feira, pelas quartas de final.