João Souza é eliminado em estreia na Suécia por sérvio

SÃO PAULO - O brasileiro João Souza, o Feijão, foi eliminado logo na sua partida de estreia no Torneio de Bastad, disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, pela primeira rodada do ATP 250 sueco, o número 119 do mundo ofereceu pouca resistência e perdeu para o sérvio Viktor Troicki, 52º colocado no ranking e sexto cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 19 minutos.

Troicki converteu o único break point do primeiro set, no terceiro game, e acabou vencendo a parcial por 6/4. Já o segundo set foi mais fácil para o sérvio, que não teve o seu saque ameaçado e conseguiu quebras no quinto e sétimo games para vencer por 6/2 e eliminar Feijão.

Na próxima rodada, Troicki vai encarar o vencedor da partida entre o holandês Thiemo de Bakker, número 104 do mundo, e o argentino Diego Sebastian Schwartzman, que veio do qualifying, que está em 135º lugar no ranking da ATP.

Também nesta terça, o espanhol Albert Ramos bateu o alemão Julian Reister (6/3 e 6/3) e agora vai enfrentar o compatriota Tommy Robredo. O esloveno Blaz Kavcic superou o romeno Marius Copil (6/4 e 6/1) e medirá forças com o argentino Carlos Berlocq. O italiano Filippo Volandri será o próximo adversário do búlgaro Grigor Dimitrov após bater o estoniano Jurgen Zopp (6/1 e 6/2).

O espanhol Guillermo García-López superou o checo Jan Hajek (7/6 e 6/1) e vai enfrentar o compatriota Nicolas Almagro nas oitavas de final do Torneio de Bastad. Já o alemão Jan-Lennard Struff eliminou o ucraniano Sergiy Stakhovsky (6/3 e 6/3).