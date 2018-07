João Souza é eliminado no Challenger de Alessandria

Na quinta, Feijão havia eliminado o italiano Matteo Trevisan, que acabou abandonando a partida no segundo set. O brasileiro vencera o primeiro set e liderara a parcial seguinte.

Com a derrota desta sexta, Feijão, atual número 125 do mundo, perdeu a chance de galgar algumas posições no ranking da ATP. Depois do revés, o brasileiro iniciará preparação para disputar o qualifying de Wimbledon, que terá início no fim de junho.