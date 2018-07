João Souza estreia com vitória no Challenger de Pereira Embalado pelo título em Bogotá, na segunda-feira, o brasileiro João Souza, o Feijão, estreou com vitória no Challenger de Pereira, na Colômbia. Nesta quarta, ele derrotou o austríaco Martin Slanar por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e avançou no torneio.