João Souza perde de Hanescu em estreia no Brasil Open

Atual número 93 do ranking da ATP, Hanescu terá pela frente na sequência o espanhol Nicolas Almagro, principal favorito ao título. Primeiro cabeça de chave, Almagro fará sua estreia direto na segunda rodada. A partida deverá ser disputada na quinta-feira.

Considerado favorito, por sua experiência, Hanescu teve menos dificuldade que o esperado diante de Feijão. Sacou melhor e aproveitou sua única chance no set inicial para impor uma quebra de saque ao brasileiro.

No segundo set, o romeno continuou sacando melhor e não teve o serviço ameaçado. Do outro lado da rede, Feijão caiu de produção, apesar do apoio da torcida, e fraquejou no segundo saque. Hanescu aproveitou as oportunidades e faturou mais duas quebras, fechando o placar.

"O jogo foi decidido nos detalhes", comentou o brasileiro, ao fim da partida. "Acho que hoje não foi o meu melhor dia no serviço. Estou acostumado a ganhar muito mais pontos no meu saque. Acho que isto foi fundamental para a [boa] atuação dele", avaliou o número 97 do mundo.

Mais cedo, o chileno Fernando Gonzalez, perto da aposentadoria, foi eliminado logo em sua estreia no torneio brasileiro. Ele foi derrotado pelo cabeça de chave Igor Andreev, da Rússia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h04min. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o espanhol Albert Ramos e o colombiano Santiago Giraldo.