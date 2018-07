João Souza perde de virada na final em Quito O brasileiro João Souza não resistiu ao local Giovanni Lapentti neste domingo e foi derrotado na decisão do Challenger de Quito, no Equador. Após vencer o primeiro set por 6/2, o tenista do Brasil sofreu a virada, com parciais de 6/3 e 6/4, e ficou com o vice-campeonato.