João Souza perde para português no Torneio de Gstaad

Feijão passou pelo qualifying do torneio suíço e começou bem a sua estreia na chave principal ao vencer o primeiro set por 6/4, com quebras de serviço no primeiro e quinto games, contra uma de Gil, no quarto. A segunda parcial seguiu sem quebras de serviço até o oitavo game, quando Feijão não confirmou o seu saque. Em seguida, o português empatou a partida ao vencer por 6/3.

Gil manteve o domínio do duelo e abriu 4/1 com duas quebras de serviço no terceiro e quinto games. Feijão ainda esboçou uma reação, com quebras de saque no sexto e oitavo games. O português, porém, conseguiu mais uma quebra no sétimo game e derrotou Feijão, que terminou o duelo com 18 aces, por 2 sets a 1.

Classificado para as oitavas de final do Torneio de Gstaad, o tenista português vai enfrentar agora o espanhol Fernando Verdasco, número 22 do mundo e quarto cabeça de chave na Suíça.

O espanhol Guillermo García-Lopez, sexto pré-classificado, foi eliminado na estreia pelo colombiano Santiago Giraldo (5/7, 6/2 e 6/1). Cabeça de chave número 8, o espanhol Marcel Granollers avançou ao superar o suíço Stephane Boli (6/1 e 6/0) e agora duelará com o russo Igor Andreev. O finlandês Jarkko Nieminen bateu o romeno Victor Hanescu (7/5 e 6/2) e vai enfrentar o espanhol Nicolas Almagro.