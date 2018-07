João Souza recebe convite para disputar o Rio Open

João Souza, conhecido como Feijão, se juntou a Thomaz Bellucci como representantes brasileiros na chave masculina do Rio Open. Nesta quarta-feira, os organizadores anunciaram que o jogador recebeu um convite para disputar o ATP 500, marcado para o período entre 16 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, em quadras de saibro.

"Estou muito feliz com esse convite para jogar o Rio Open. Queria agradecer os patrocinadores e o torneio por essa oportunidade. Jogar no Rio é como jogar na minha casa. Aqui é a cidade que eu treino e moro e vou poder jogar com a torcida, com a minha família e amigos por perto. Quero muito fazer uma boa apresentação neste ano e sentir o gostinho de ter um bom resultado em um evento como o Rio Open, no Brasil," disse o brasileiro.

Feijão é o tenista número 2 do Brasil e ocupa a 115ª colocação no ranking da ATP. Nesse ano, ele venceu um jogo na chave principal do Torneio de Doha, mas não conseguiu passar do qualifying em Sydney. Agora, ele vai disputar o Aberto da Austrália, marcado para começar na próxima segunda-feira.

"O Feijão fez um segundo semestre de 2014 muito sólido e merece essa chance de jogar um ATP 500. A armada brasileira fica ainda mais completa com o Feijão, um tenista aguerrido e experiente que joga com a torcida e tem uma conexão especial com o Rio de Janeiro. Estou confiante de que o Feijão, Bellucci e Teliana vão levantar o público do Rio Open," disse Luiz Carvalho, diretor do torneio.

No ano passado, Feijão também participou do Rio Open, sendo eliminado na primeira rodada pelo argentino Facundo Bagnis. Além de Feijão e Thomaz Bellucci na chave de simples masculina, o Rio Open também contará com outros brasileiros, os duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo e Teliana Pereira na chave feminina.

Além disso, o Rio Open também já confirmou as presenças de Rafael Nadal, David Ferrer, Fabio Fognini, Tommy Robredo, Pablo Cuevas e Leonardo Mayer, entre os homens, e Sara Errani, Roberta Vinci, Sorana Cirstea e Bethanie Mattek Sands na chave feminina.