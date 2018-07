João Souza vence e faz final contra Falla em Bogotá

Com o feito, Feijão buscará o seu primeiro título profissional em nível challenger diante do também tenista local Alejandro Falla, que neste sábado se garantiu na decisão ao superar o compatriota Juan Sebastian Cabal por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4.

Caso conquiste o título, Feijão irá triunfar depois de ter fracassado na final do Challenger de Medellín, no ano passado, quando foi derrotado pelo argentino Juan Ignacio Chela. Um título em Bogotá também fará o brasileiro subir quase 30 posições no ranking mundial, no qual hoje é o 153.º na listagem da ATP.

Já o brasileiro Ricardo Mello acabou sendo eliminado por Juan Sebastian Cabal, ainda neste sábado, nas quartas de final de Bogotá em uma partida que havia sido interrompida pela chuva na última sexta-feira.

Quando o jogo foi interrompido, Cabal vencia o primeiro set por 6/4, mas o brasileiro liderava a parcial seguinte por 5/2. Neste sábado, na continuidade do confronto, Mello fechou a segunda parcial em 6/2 e foi derrotado no set derradeiro por 6/4.