João Zwetsch pede brasileiros 'perto do limite' contra a Espanha

O gaúcho João Zwetsch, de 45 anos, dá início à sua décima participação como capitão do Brasil na Copa Davis e terá um rival de peso pela frente: a Espanha. O adversário chega ao País sem suas principais estrelas, mas isso não significa que o desafio será menor. Para o comandante, os visitantes deixam de ser 'imbatíveis', mas continuam como favoritos mesmo que as partidas sejam disputadas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E ele sabe que seus tenistas precisam jogar 'perto do limite' para terem alguma chance.

"Na ausência de Nadal e Ferrer, o Brasil vislumbra um pouco mais de chance no confronto, apesar de saber que os jogadores que estão vindo têm um nível excelente também. A equipe espanhola continua sendo superior à brasileira sem dúvida nenhuma", avalia João, no cargo desde fevereiro de 2010.

Diante de um rival poderoso, até a escolha do piso teve de ser feita cuidadosamente. Ainda que a Espanha seja a melhor escola do mundo no saibro, os seus tenistas têm resultados expressivos em todas as superfícies. O que não vale para o Brasil. Com isso em vista, a comissão técnica tentou criar uma atmosfera mais favorável possível para os donos da casa. Assim, foi escolhido o saibro indoor e a cidade de São Paulo, na altitude, o que deixa o deslocamento da bola mais rápido.

"Seria muito mais importante colocar o confronto onde a nossa equipe pudesse se sentir confortável. Uma quadra muito rápida nunca é interessante para nós (brasileiros). Naturalmente, estamos acostumados a jogar em quadra de saibro", explica o capitão.

Com a polêmica convocação de Guilherme Clezar, João dá início a um processo de renovação da equipe brasileira. O tenista de 21 anos, que ocupa o 189.º lugar no ranking da ATP, é a primeira aposta da comissão técnica. Outro nome que tem chamado a atenção do capitão é o de Thiago Monteiro. No entanto, o jovem atleta acabou descartado depois que Larri Passos e o ex-jogador Gustavo Kuerten lhe aconselharam a esperar, alegando que ele ainda não estava preparado para assumir um lugar na equipe.

Zwetsch também convocou alguns 'juvenis' para acompanhar a preparação da equipe principal. Os garotos Orlando Luz e Marcelo Zormann, campeões nas duplas em Wimbledon e na Olimpíada da Juventude, e João Menezes, vice ao lado de Rafael Matos no US Open, vão conviver com os tenistas da equipe principal para absorver um pouco da experiência de Thomaz Bellucci e dos duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo.

Como a oportunidade ainda é restrita a alguns, o capitão idealiza um trabalho "de massa" com a base do tênis brasileiro. "A gente sabe que não é uma coisa que possa ser feita a curto prazo. A ideia é sempre conseguir tirar proveito desse trabalho de base para que mais jovens possam surgir".

Com o sonho de alavancar o esporte, João Zwetsch fica na torcida pelo aparecimento de novos jogadores, que, como Guga, possam inspirar os mais jovens. "Tomara que os que estão por aí lutando consigam subir seu nível para a gente poder ter cada vez mais bons jogadores, aqueles que inspiram e motivam as pessoas a buscarem as mesmas coisas que eles tiveram. Isso é fundamental", projeta.