Joelho de Nadal passa no teste em dia de lesões na Austrália

A atual campeã em Melbourne, Kim Clijsters, a vencedora do Aberto da França Li Na, a número um do mundo, Caroline Wozniacki, e Victoria Azarenka avançaram na chave feminina. Ente os homens, a esperança local Bernard Tomic, o azarão Tomas Berdych e o número três do mundo, Roger Federer, também passarem para a próxima rodada.

Mardy Fish tornou-se um dos top 10 do ranking a deixar o Melbourne Park. Sua derrota por 7-6, 6-3 e 7-6 diante de Falla deixou um gosto amargo na boca do norte-americano oitavo cabeça-de-chave, que reclamou que os atendimentos às câimbras de Falla durante um terceiro set tenso foram um golpe estratégico.

"Quando você acha que alguém está com câimbras ou com dores físicas, você meio que muda seu jogo um pouquinho", disse Fish. "Acho que isso teve um peso significativo no terceiro set, com certeza. Não pareceu que ele estava tendo muito problema durante o ponto. Então foi uma boa estratégia da parte dele".

A polêmica também tomou conta da Margaret Court Arena, quando David Nalbandian irritou-se com o juiz por causa de um ponto no final de sua derrota para o norte-americano John Isner após quatro horas e 41 minutos.

"Quero dizer, é ridículo jogar esse tipo de torneio com esse tipo de árbitro. O que é isso?", disse Nalbandian depois de sua derrota por 4-6, 6-3, 2-6, 7-6 e 10-8.

"O que fez a ATP nisso? Não entendi essa situação. Quero dizer, como você pode ser tão estúpido para fazer aquilo naquele momento?"

O joelho de Nadal ficou firme durante o teste contra o alemão Tommy Haas, com o espanhol ganhando por três sets a zero, com 6-4, 6-3 e 6-4.

"Um jogo positivo, mas não tão... exigente", disse Nadal. "Não jogamos quatro horas e meia, cinco horas. Três sets, então não foi tão duro".

Federer, no entanto, teve um dia bem mais fácil quando avançou sem ter que entrar em quadra.

O suíço deveria enfrentar Beck no Hisense Arena, mas descobriu que seu oponente alemão havia deixado a competição devido ao problema nas costas.

Federer, 16 vezes campeão de torneios do Grand Slam e que vai enfrentar Nadal nas semifinais se ambos continuarem avançando na competição, nem teve a chance de se aquecer.