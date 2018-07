Jogo de Soares é interrompido no 5º set em Wimbledon

LONDRES - Bruno Soares não conseguiu finalizar nesta sexta-feira seu segundo jogo na chave de duplas em Wimbledon. O brasileiro e o austríaco Alexander Peya estavam empatados com os australianos Paul Hanley e John-Patrick Smith por 2 sets a 2 quando a partida foi interrompida por falta de luz natural no complexo do All England Club.

O duelo estava empatado com parciais de 4/6, 6/1, 6/7 (6/8) e 7/5. A organização paralisou a partida antes do início do quinto e decisivo set. O jogo, que vale vaga nas oitavas de final, terá continuidade neste sábado, na quadra 10.

Não foi a única partida adiada nesta sexta. A chuva, que já havia atrapalhado alguns jogos na quinta, só não causou problemas na programação da quadra central, em razão do teto retrátil. Nas demais, houve interrupções e adiamentos.

Na chave de simples, os duelos Viktor Troicki x Mikhail Youzhny, Ernests Gulbis x Fernando Verdasco, Juan Monaco x Kenny De Schepper e Lukasz Kubot x Benoit Paire nem chegaram a ter início. E foram adiados para este sábado.

Antes das paralisações por chuva e falta de luz natural, o austríaco Jurgen Melzer se garantiu nas oitavas de final ao derrotar o ucraniano Sergiy Stakhovsky, algoz de Roger Federer, por 6/2, 2/6, 7/5 e 6/3. Melzer vai duelar agora com o polonês Jerzy Janowicz, que avançou ao eliminar o espanhol Nicolas Almagro por 7/6 (8/6), 6/3 e 6/4.

Em outra partida válida pela terceira rodada, o francês Adrian Mannarino bateu o alemão Dustin Brown por 6/4, 6/2 e 7/5. Mais cedo, o ucraniano Alexandr Dolgopolov despachou o colombiano Santiago Giraldo por 6/4, 7/5 e 6/3, em jogo adiado de quinta, ainda pela segunda rodada.

Na chave feminina, a checa Petra Kvitova teve seu jogo adiado pela falta de luz natural, quando perdia para a russa Ekaterina Makarova por 6/3, 2/6 e 1/2. A partida entre Sloane Stephens e Petra Cetkovska foi paralisada antes do início do terceiro set, enquanto o duelo entre Monica Puig e Eva Birnerova foi interrompido na segunda parcial.

A parada nos jogos foi precedida das vitórias da francesa Marion Bartoli, sobre a italiana Camila Giorgi (6/4 e 7/5), e da italiana Karin Knapp, contra a portuguesa Michelle Larcher de Brito (7/5 e 6/2), que foi a responsável pela eliminação precoce da russa Maria Sharapova.