Jogo mais longo do tênis durou duas vezes mais do que a batalha entre Djokovic e Federer

No domingo, Novak Djokovic venceu Roger Federer por 3 sets a 2 e conquistou o seu quinto título de Wimbledon, na final mais longa da história, com 4h57min de duração. A decisão na grama de Londres, no entanto, está longe de ser a partida mais longa do tênis.

Em 2010, o norte-americano John Isner venceu o francês Nicolas Mahut por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 3/6, 6/7 (9-7), 7/6 (7-3) e inacreditáveis 70/68, após travarem uma batalha de 11 horas e cinco minutos. É a partida mais longa da modalidade em todos os tempos, e se desenrolou ao longo de três dias. Além disso, o confronto épico contou com dupla quebra de recorde de aces por parte dos dois tenistas. Ao todo, foram 215, com 112 de Isner, novo recordista absoluto, e 103 de Mahut.

O segundo jogo mais longo da história ocorreu em 2015. O Brasil não conseguiu avançar às quartas de final da Copa Davis ao perder o duelo contra a Argentina por 3 a 2. Mas, apesar do tropeço, a campanha brasileira em Buenos Aires ficará marcada pela batalha travada por João Souza, o Feijão, contra Leonardo Mayer. O jogo durou 6h42.

Veja quais são os jogos mais longos da história do tênis em torneios de simples:

11h05min - Wimbledon 2010

John Isner x Nicolas Mahut

O norte-americano John Isner venceu o francês Nicolas Mahut por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 3/6, 6/7 (9-7), 7/6 (7-3) e inacreditáveis 70/68, após travarem uma batalha de 11 horas e cinco minutos. É a partida mais longa da modalidade em todos os tempos, e se desenrolou ao longo de três dias. Além disso, o confronto épico contou com dupla quebra de recorde de aces por parte dos dois tenistas. Ao todo, foram 215, com 112 de Isner, novo recordista absoluto, e 103 de Mahut.

6h43 - Copa Davis 2015

Leonardo Mayer x João Souza

O Brasil não conseguiu avançar às quartas de final da Copa Davis ao perder o duelo contra a Argentina por 3 a 2 - Thomaz Bellucci foi derrotado nesta segunda-feira por Federico Delbonis. Mas, apesar do tropeço, a campanha brasileira em Buenos Aires ficará marcada pela batalha travada por João Souza, o Feijão, contra Leonardo Mayer. O jogo de domingo, que durou 6h42, é o segundo mais longo da história do tênis.

6h35min - Wimbledon 2018

Kevin Anderson x John Isner

6h33min - Roland Garros 2004

Fabrice Santoro x Arnaud Clément

6h22min - Copa Davis 1982

John McEnroe x Mats Wilander

6h21min - Copa Davis 1987

Boris Becker x John McEnroe

6h15min - Copa Cup 1980

José Luis Clerc x John McEnroe

6h04min - Copa Davis 1989

Horst Skoff x Mats Wilander

6h01min - Copa Davis 1982

Harry Fritz x Jorge Andrew

5 h 59 - Copa Davis 2009

Radek Stepanek x Ivo Karlovic