'Joguei muito bem', comemora Bellucci após a vitória sobre Delbonis

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci derrotou nesta quarta-feira o argentino Federico Delbonis, com um duplo 6/4, e avançou para as quartas de final do Torneio de Gstaad, na Suíça. "Joguei muito bem", comemorou o número 1 do Brasil, que ocupa atualmente a 93ª posição no ranking mundial.

"Entrei com uma tática bem clara de jogo e deu certo. Joguei agressivo e pressionei ele desde a primeira bola", disse Bellucci, ao comentar a vitória sobre Delbonis.

Agora, o brasileiro jogará contra o também argentino Juan Monaco, número 105 do mundo, contra quem tem uma vantagem de duas vitórias e uma derrota no histórico do confronto.

"Acho que taticamente vou ter fazer o que fiz no jogo de hoje (quarta-feira). Ele (Monaco) é um jogador muito sólido, então vou ter que pressionar desde o início, para forçar ele a cometer alguns erros, e tentar ser o mais regular possível", explicou o tenista brasileiro.