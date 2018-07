'Joguei muito bem', diz Bellucci após vencer Mikhail Youzhny

Os discursos desanimados, cheios de lamentações, tão costumeiros ao longo da carreira de Thomaz Bellucci, deram lugar a palavras confiantes e animadas, reflexo da atual fase do brasileiro. O tenista número 1 do País estreou bem no Torneio de Valência nesta quarta-feira e passou pelo russo Mikhail Youzhny, número 27 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Prova da confiança que tomou conta de Bellucci nos últimos torneios foi a declaração após a vitória, na qual ele celebrou sua atuação. "Joguei muito bem hoje, principalmente no meu saque. Consegui encaixar bons primeiros saques nos momentos importantes e isso acabou fazendo a diferença", declarou.

O brasileiro admitiu que a reconquista da confiança foi fundamental para sua recuperação no circuito. "Sabia que era uma questão de tempo eu voltar a jogar bem de novo. Estou passando por um bom momento, resultado de tudo que passei anteriormente. Quero curtir a fase e avançar cada vez mais."