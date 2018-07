Johanna Konta surpreende Venus Williams e conquista o Torneio de Stanford

A britânica Johanna Konta, 18.ª colocada do ranking da WTA, conquistou neste domingo o Torneio de Stanford, na Califórnia. Na decisão, ela bateu a norte-americana Venus Williams, sétima do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 5/7 e 6/2.

Foi o primeiro título da WTA de sua carreira. As tenistas fizeram um jogo bastante equilibrado nos dois primeiros sets. No primeiro, a britânica chegou a ter um set point com o jogo em 5/4 e permitiu o empate da adversária. Mas voltou a reagir e fechou em 7/5.

No segundo, Konta chegou a ficar perto do título ao abrir 4 a 1 de vantagem. Mas Venus teve forças para conseguir a virada e devolveu o mesmo placar. No set decisivo, a britânica conseguiu duas quebras e não vacilou mais até o final fechando o jogo em 6/2, em 2 horas e 18 minutos.

SIEGMUNDO VENCE EM BASTAD

Outra que também conquistou pela primeira vez um WTA na carreira foi a alemã Laura Siegmund, 40.ª do ranking. Neste domingo, ela venceu a checa Katerina Siniakova (92.ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, e conquistou o Torneio de Bastad, na Suécia.

No Torneio de Washington, na capital norte-americana, a belga Yanina Wickmayer (44.ª) derrotou a local Lauren Davis (122.ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e alcançou o quinto título da carreira.