John Isner confirma favoritismo e avança em Winston-Salem

Em um dia cheio com os oito jogos pela fase de oitavas de final, o norte-americano John Isner não deu chances ao azar nesta quarta-feira e confirmou o seu favoritismo em quadra para avançar às quartas do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Para isso, o cabeça de chave número 1 e 15.º colocado do ranking da ATP derrotou o casaque Mikhail Kukushin por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3).

Na competição que vale como preparação para o US Open, Grand Slam em Nova York que começa nesta segunda, John Isner enfrenta nesta quinta o checo Lukas Rosol, cabeça de chave número 7, que bateu de virada o espanhol Pablo Andujar por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/2 e 6/2.

Tentando voltar à sua melhor fase, o norte-americano Sam Querrey conseguiu um ótimo resultado ao derrotar o sul-africano Kevin Anderson, segundo pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Nas quartas, o atual número 56 do mundo jogará contra o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, cabeça 5, que ganhou do norte-americano Donald Young por 2 a 1 - parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (8/6).

Outros dois cabeças de chave do torneio venceram e vão se enfrentar nas quartas de final. Nono pré-classificado, Lu Yen-Hsun, de Taiwan, bateu o espanhol Marcel Granollers (6/1 e 6/2) e encarará o italiano Andreas Seppi, cabeça 14, que ganhou do francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (9/7).

Por fim, o belga David Goffin eliminou o finlandês Jarkko Nieminen, cabeça de chave 14, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4 - e vai jogar contra o polonês Jerzy Janowicz, que bateu o francês Edouard Roger-Vasselin, 12.º pré-classificado, também por 2 a 1 - parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.