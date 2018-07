John Isner faz história com título em Newport O norte-americano John Isner fez história, neste domingo, ao conquistar o título do ATP 250 de Newport, nos Estados Unidos, que distribui US$ 442.500 em prêmios e é disputado em quadras de grama. Foi a primeira vez em que o cabeça de chave número 1 da competição levantou o troféu, após 35 anos de existência do torneio.