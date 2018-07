John Isner ganha mais uma e avança no Torneio de Newport

Principal tenista norte-americano na atualidade, John Isner entrou como cabeça de chave número 1 no Torneio de Newport, nos Estados Unidos. E vem confirmando o favoritismo, ao garantir nesta quarta-feira a sua vaga nas quartas de final, depois de derrotar o seu compatriota Austin Krajicek com um duplo 6/3.

Número 12 do mundo, Isner está em busca de seu terceiro título em Newport - foi campeão em 2011 e 2012. Nas quartas de final, ele vai enfrentar outro tenista da casa, Jack Sock, que ocupa apenas a 76ª colocação do ranking e também ganhou nesta quarta-feira, ao fazer 7/5 e 6/2 no também norte-americano Rajeev Ram.

Quem também venceu nesta quarta-feira em Newport foi o australiano Lleyton Hewitt. Número 43 do mundo, ele ganhou do croata Ante Pavic por duplo 6/2 e avançou para enfrentar o norte-americano Steve Johnson, que se classificou após o japonês Tatsuma Ito abandonar a partida válida pela segunda rodada do torneio.

STUTTGART

No Torneio de Stuttgart, na Alemanha, destaque nesta quarta-feira para o colombiano Santiago Giraldo, que ganhou do croata Mate Delic por 6/4 e 6/2, para o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que derrotou o italiano Marco Cecchinato por 6/4, 1/6 e 7/5, e para o checo Lukas Rosol, que venceu o alemão Alexander Zverev por 7/6 (9/7) e 7/6 (11/9).

BASTAD

No Torneio de Bastad, na Suécia, dois dos principais favoritos ao título foram eliminados nesta quarta-feira. O espanhol Tommy Robredo foi derrotado pelo argentino Renzo Olivo por 7/6 (8/6) e 6/3, enquanto o polonês Jerzy Janowicz abandonou o jogo quando perdia para o sérvio Dusan Lajovic.