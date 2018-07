John Isner sobe para 14.º no ranking após vitórias na Davis

LONDRES - Um dos responsáveis pela impressionante vitória dos Estados Unidos sobre a Suíça por 5 a 0, em Friburgo, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, no último fim de semana, John Isner foi premiado nesta segunda-feira com a sua melhor posição no ranking da ATP. O tenista norte-americano subiu três colocações na lista e agora está em 14º lugar, com 1.940 pontos.

A ascensão de Isner foi a principal novidade no ranking, que não teve alterações nas 13 primeiras posições. Assim, o ranking segue sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, com 13.630 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 10.435 pontos, pelo suíço Roger Federer, com 8.010 pontos, e pelo britânico Andy Murray, com 7.150 pontos.

O francês Jo-Wilfried Tsonga, o checo Tomas Berdych, o norte-americano Mardy Fish, o sérvio Janko Tipsarevic e o argentino Juan Martin Del Potro, completam, em ordem, o Top 10 do ranking da ATP.

Figura constantes nas primeiras colocações da lista, Robin Soderling segue em queda e perdeu sete posições nesta semana. O sueco, que está com uma mononucleose e não tem previsão de retorno ao tênis, ocupa agora o 21º lugar.

Thomaz Bellucci continua sendo o melhor brasileiro no ranking da ATP, na 38ª colocação. Já João Souza, o Feijão, subiu uma posição e está em 97º lugar. Ricardo Mello, que descartou 90 pontos das semifinais do Brasil Open de 2011, despencou na lista e está apenas na 123ª posição. O brasileiro estreia nesta segunda-feira no torneio, que será disputado em São Paulo, contra o espanhol Pere Riba.

Ranking da ATP, 13/2:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.630 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 10.435

3.º Roger Federer (SUI), 8.010

4.º Andy Murray (GBR), 7.150

5.º David Ferrer (ESP), 4.565

6.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.375

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.815

8.º Mardy Fish (EUA), 3.005

9.º Janko Tipsarevic (SRB), 2.770

10.º Juan Martín del Potro (ARG), 2.585

11.º Nicolás Almagro (ESP), 2.220

12.º Gilles Simon (FRA), 2.050

13.º Gael Monfils (FRA), 1.970

14.º John Isner (EUA), 1.940

15.º Feliciano López (ESP), 1.890

16.º Richard Gasquet (FRA), 1.855

17.º Andy Roddick (EUA), 1.745

18.º Kei Nishikori (JAP), 1.710

19.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.655

20.º Florian Mayer (ALE), 1.585

38.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.020

97.º João Souza (BRA), 552

109.º Rogério Dutra Silva (BRA), 503

123.º Ricardo Mello (BRA), 451

152.º Julio Silva (BRA), 352