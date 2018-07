John Isner triunfa e avança na estreia no Torneio de Memphis

MEMPHIS - Em quadra pela primeira vez desde que contribuiu para a vitória dos Estados Unidos sobre a Suíça na Copa Davis, John Isner manteve a boa fase ao estrear com vitória no Torneio de Memphis, disputado em quadras rápidas. Na noite de terça-feira, o número 13 do mundo derrotou Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 sets a 0, com um duplo 7/6.

Classificado para a segunda rodada, Isner vai enfrentar agora o compatriota Donald Young. Também na noite de terça, os norte-americanos Ryan Harrison, Ryan Sweeting, Sam Querrey, além do ucraniano Sergiy Stakhovsky triunfaram na estreia.

Pela chave feminina no Torneio de Memphis, a casaque Ksenia Pervak estreou com vitória. A número 41 do mundo superou a canadense Rebecca Marino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Sua adversária na segunda rodada nos Estados Unidos será a italiana Alberta Brianti.

A neozelandesa Marina Erakovic se garantiu nas quartas de final ao bater a russa Evgeniya Rodina (6/3 e 6/4). A holandesa Michaella Krajicek, que superou a bielo-russa Olga Govortsova, será a próxima adversária da quarta pré-classificada.

A norte-americana Varvara Lepchenko avançou às quartas de final em Memphis ao eliminar a sueca Johanna Larsson, cabeça de chave número 7 (6/2 e 6/4). A russa Vera Dushevina também vai buscar uma vaga nas semifinais após derrotar a norte-americana Jamie Hampton.

Cabeça de chave número 5, a francesa Pauline Parmentier avançou ao bater a checa Andrea Hlavackova (6/4, 4/6 e 6/2). Sua oponente na segunda rodada será a sueca Sofia Arvidsson. A francesa Stephanie Foretz Gacon também triunfou na estreia em Memphis.

BUENOS AIRES

O espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 1, precisou de apenas 50 minutos para avançar na sua estreia no Torneio de Buenos Aires. Na noite de terça-feira, o quinto colocado no ranking da ATP derrotou o argentino Andres Molteni por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Na segunda rodada, ele vai duelar com o também argentino Facundo Bagnis.