Jornais destacam vitória e recordes de Roger Federer

S]AO PAULO - Nesta temporada, Roger Federer viu Novak Djokovic e Rafael Nadal duelarem pelo posto de número um do ranking da ATP. Sem conseguir acompanhar o ritmo do sérvio e do espanhol, o tenista suíço ainda perdeu a terceira colocação para o escocês Andy Murray. Por isso, a vitória indiscutível de Federer no ATP Finals de Londres, neste domingo, serviu para mostrar que o tenista, aos 30 anos, ainda vai brigar para buscar novamente o posto de melhor do mundo.

E foi isso que a imprensa europeia destacou após o suíço vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga, por 2 sets a 1 (parciais de 6-3, 6-7(6-8) e 6-3). Foi o sexto título de Federer no torneio, que reúne os melhores da temporada, tornando-se o maior vencedor da história do evento. Foi esse o principal destaque dado por alguns jornais, como o Mundo Deportivo e a Tribune de Geneve. Com a conquista, Federer recuperou a terceira colocação na ATP, foi o que destacou o jornal espanhol Marca.

O público de Londres assistiu o 70º título da carreira do tenista suíço. Pelas marcas obtidas, o periódico suíço Basler Zeitung chama o tenista de "professor".