Jovanovski disputa título no Usbequistão contra italiana A sérvia Bojana Jovanovski vai defender o seu título de 2013 do Torneio de Tashkent, no Usbequistão. Nesta sexta-feira, a cabeça de chave número 1 e 35ª colocada no ranking da WTA se classificou para a decisão ao derrotar a local e convidada da organização Nigina Abduraimova, número 189 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.