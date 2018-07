Jovanovski vence e pegará surpresa japonesa em Baku

Cabeça de chave número 5 e uma das favoritas da competição, a sérvia Bojana Jovanovski avançou às quartas de final do Torneio de Baku, no Azerbaijão, nesta quarta-feira. A número 40 do ranking da WTA não teve trabalho para derrotar a polonesa Katarzyna Piter, 120.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h11min.

Agora, Jovanovski enfrentará a principal surpresa do torneio. Ela terá pela frente a japonesa Misa Eguchi, que precisou passar pelo qualifying para chegar à chave principal de um torneio da WTA pela primeira vez na carreira. Número 183 do mundo, Eguchi, de 22 anos, eliminou na estreia a cabeça de chave número 3, a eslovaca Magdalena Rybarikova, e nesta quarta passou facilmente pela polonesa Urszula Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Quem também avançou às quartas foi a israelense Shahar Peer. A número 90 do mundo bateu a sérvia Vesna Dolonc por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, e agora pode encarar a principal favorita do torneio. Cabeça de chave número 1, Sorana Cirstea ainda atuará na segunda rodada diante da suíça Stefanie Voegele.

Na outra partida desta quarta, a francesa Pauline Parmentier surpreendeu a cabeça de chave número 8, a eslovaca Jana Cepelova. Número 95 do mundo, ela venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, e agora pode enfrentar a cabeça de chave número 2, a ucraniana Elina Svitolina, que duela pela segunda rodada com a espanhola Silvia Soler-Espinosa.