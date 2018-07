Jovem alemão Zverev surpreende Wawrinka na Rússia e fatura primeiro título na ATP

O alemão Alexander Zverev conquistou seu primeiro título da carreira no circuito da ATP de forma bastante inesperada. Aos 19 anos, o jovem tenista derrotou ninguém menos que o suíço Stan Wawrinka neste domingo, na decisão do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, para faturar seu primeiro troféu como profissional.

Em um confronto bastante equilibrado, Zverev soube crescer nos momentos mais decisivos para garantir a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/5, em 2h23min de partida. Esta, aliás, foi apenas a primeira vez que o jovem alemão duelou com Wawrinka na carreira.

Não bastasse ser o cabeça de chave número 1 e terceiro colocado no ranking da ATP, Wawrinka vinha embalado pelo título no US Open, conquistado no começo do mês. Em São Petersburgo foi a primeira vez que ele entrou em quadra depois do Grand Slam norte-americano, o que lhe rendia uma sequência de dez partidas de invencibilidade.

Esta, aliás, era a quinta final de Wawrinka na temporada, sendo que havia vencido as outras quatro. Do outro lado da quadra, Zverev disputava sua primeira final como profissional.

Mas nada disso valeu quando o jogo começou. Zverev era quem parecia o mais experiente e fez um primeiro set quase perfeito para largar em vantagem. A resposta de Wawrinka veio na mesma moeda. Na segunda parcial, o suíço não deu chances para o alemão e deixou tudo igual.

Parecia que Wawrinka havia acordado, e a vitória do suíço ficou ainda mais perto quando ele conseguiu uma quebra no início do terceiro set. Mas Zverev não estava pronto para desistir e devolveu a quebra. Quando um tie-break parecia inevitável, o alemão aproveitou o break point no saque do adversário e confirmou o inesperado triunfo.