Jovem britânico derrota alemão em Auckland e faz 1ª final da carreira

Atual número dois da Grã-Bretanha, o tenista Cameron Norrie avançou a sua primeira final de nível ATP nesta sexta-feira. Convidado da organização do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, o número 93 do mundo superou o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em 1h54min.

Curiosamente, Norrie cresceu na cidade de Auckland e até representava a Nova Zelândia no circuito. Mas agora defende as cores da Grã-Bretanha. Ele nasceu na África do Sul, tem pai nascido na Escócia e mãe do País de Gales. Atualmente, o tenista de 23 anos mora em Londres. "É muito especial. É a minha primeira final e vou disputá-la em casa. Isso significa muito para mim", comemorou Norrie.

Para superar o rival, 58º do mundo, o britânico apostou no saque. Foram 17 aces e aproveitamento de 74% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Norrie sofreu duas quebras de saque, mas faturou três e se saiu melhor nos pontos mais importantes do confronto.

Na decisão, marcada para este sábado, o tenista britânico vai enfrentar o norte-americano Tennys Sandgren, 63º. Ele avançou nesta sexta também ao superar um adversário alemão: Philipp Kohlschreiber, por 6/4 e 6/2. Sem perder seu serviço ao longo das duas parciais, ele obteve três quebras e fechou o duelo em 1h11min.