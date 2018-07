Jovem de 17 anos lidera Suíça na Fed Cup contra Brasil

BERNA - A Suíça divulgou nesta quarta-feira a sua equipe para o confronto com o Brasil, nos dias 19 e 20 de abril, pelo playoff do Grupo Mundial II da Fed Cup - a versão feminina da Copa Davis - e definiu que será liderada pela promissora Belinda Bencic, de apenas 17 anos.

Ex-número 1 do ranking juvenil, Bencic ocupa a 91ª colocação no ranking da WTA e surpreendeu na semana passada ao alcançar as semifinais do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. No confronto, ela será a tenista mais bem ranqueada, pois Teliana Pereira é a brasileira mais bem colocada na lista da WTA, na 92ª colocação.

As outras tenistas convocadas nesta quarta-feira pela Suíça não estão entre as 100 melhores do mundo. São elas: Viktorija Golubic (número 161), Timea Bacsinszky (165), e Amra Sadikovic (número 293).

Assim, a Suíça não vai contar com Stephanie Voegele, 75ª colocada no ranking, e Romina Oprandi, 116ª colocada, no duelo com o Brasil, que será realizado no Clube de Tênis Catanduva, no interior paulista, em quadra de saibro. O confronto vale uma vaga no Grupo Mundial II da Fed Cup no próximo ano.