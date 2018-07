Jovem promessa é aposta do tênis do Brasil contra a Bélgica

O Brasil inicia nesta sexta a disputa por uma vaga no Grupo Mundial da Copa Davis, diante da Bélgica, fora de casa, apostando em um jovem promissor. O cearense Thiago Monteiro foi convocado pela primeira vez para representar o País. Atual número 98 no ranking da ATP, ele quer confirmar sua ascensão no cenário brasileiro e mundial.

Thomaz Bellucci se mantém como o melhor tenista do País – ele é o 65.º no ranking. Mas o segundo posto está aberto: João Souza, o Feijão, e Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, vinham se revezando. Thiago é a bola da vez. "É um sonho que eu sempre tive. Depois dos bons resultados neste ano eu passei a acreditar. Eu sabia que a disputa era acirrada. Felizmente desta vez eu tive essa chance."

Para o técnico Duda Matos, a convocação veio em seu melhor momento da carreira. O treinador reconhece, no entanto, que Thiago Monteiro precisa evoluir. "A devolução do saque ainda pesa um pouco. Estamos treinando cada vez mais. Ele saca muito bem, mas é preciso empatar um pouco o jogo nas devoluções."

Apesar de admitir que será difícil o confronto decisivo fora de casa, o tenista considera que o Brasil passa por um bom momento e que a equipe é experiente.

Hoje ele abre o confronto contra David Goffin, às 9h (de Brasília). A seguir jogam Thomaz Bellucci x Steve Darcis. Ambos os jogos terão transmisão do SporTV 3 e BandSports.