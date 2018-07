Juan Carlos Ferrero encerra jejum e fatura Torneio de Stuttgart

STUTTGART - Aos 31 anos, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero mostrou neste domingo que pode voltar a jogar em alto nível. Na final do Torneio de Stuttgart, disputado no saibro, o ex-número 1 do ranking mundial atropelou seu compatriota Pablo Andujar. Venceu por 2 sets a 0, com 6/4 no primeiro game e um pneu (6/0) no segundo.

Este foi apenas o terceiro torneio jogado por Ferrero na temporada. Em setembro do ano passado, ele passou por duas cirurgias - no pulso e no joelho - e só conseguiu retornar às quadras em abril, quando foi às quartas de final do Masters de Barcelona. Jogou também em Madrid, caindo logo na primeira rodada.

Dono agora de 16 títulos no circuito profissional, Ferrero volta a levantar uma taça após um ano. Sua última conquista havia sido em Umag, em julho passado. Na última temporada, ele venceu também na Costa do Sauipe e em Buenos Aires. Em 2009, havia faturado Casablanca, encerrando um jejum de seis anos sem títulos.

Atual número 85 do ranking, Ferrero teve pouco trabalho para vencer Andujar, o 55.º. Foi melhor em quase todas as estatísticas. No primeiro serviço, por exemplo, teve aproveitamento de 76%, contra 55% do rival, que ainda cometeu sete duplas faltas no jogo, contra nenhuma do ex-melhor do mundo.