Juan Martin Del Potro arrasa croata e avança às quartas de final do US Open

Na luta para conseguir o seu segundo título no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, o argentino Juan Martin Del Potro deu mais um passo nesta direção na noite de domingo. Contra o croata Borna Coric, tenista da nova geração de apenas 21 anos, o sul-americano mostrou força para vencer por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/3 e 6/1, em 2 horas e 8 minutos - e avançar às quartas de final do torneio realizado em Nova York.

Com a fácil vitória, Del Potro chega pela 13.ª vez em sua carreira a uma fase de quartas de final de um Grand Slam. Atual número 3 do mundo - sua melhor posição até agora -, o argentino não tem mais chances de ultrapassar os dois primeiros (o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer), mas quer alcançar a sua sexta semifinal em Majors.

Para isso, Del Potro terá mais um grande desafio pela frente. Vai enfrentar o norte-americano John Isner, de 33 anos e número 11 do mundo. O argentino tem sete vitórias e quatro derrotas diante do tenista local, que busca a sua segunda semifinal de Grand Slam em sua carreira profissional.

Já Coric tem muito a comemorar mesmo com a derrota nas oitavas de final, fase na qual nunca tinha chegado na carreira. Em 20.º lugar no ranking da ATP, o croata deverá ganhar duas posições com os pontos conquistados em Nova York e atingirá na próxima semana o seu mais alto posto na lista.