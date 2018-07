Juan Martín del Potro é convidado para o Masters 1.000 de Xangai

O argentino Juan Martín del Potro foi convidado para participar do Masters 1.000 de Xangai, que começa em 10 de outubro, na China. A informação é da própria organização do evento, que considera que o tenista "merece" esse convite porque "sofreu muito por lesões, que privaram os fãs do tênis de ver um dos grandes tenistas do circuito".

O convite da organização ao argentino vem logo após Del Potro ter conquistado a medalha de prata no torneio de simples dos Jogos Olímpicos do Rio e por ter vencido dois grandes tenistas da atualidade: o sérvio Novak Djokovic, logo na primeira rodada, e o espanhol Rafael Nadal, nas semifinais.

Essa será a terceira participação do argentino desde que Xangai promove o torneio, sendo o penúltimo Masters 1.000 da temporada. Em sua primeira participação, em 2009, Del Potronão conseguiu passar da segunda rodada. Já em 2013, chegou à final depois de ganhar de Nadal. Na final, perdeu de Djokovic.

"Feliz por voltar a Xangai", diz o argentino, recordando "a final de três anos atrás, quando ganhei de Rafa [Nadal] nas semifinais, e fiz uma grande partida contra Novak [Djokovic]. Recordo, também, a maravilhosa torcida e o apoio quie me deram", afirma.

Em Nova York, competindo no US Open, Del Potro estreou vencendo o compatriota Diego Schwartzman e, na segunda rodada do último Grand Slam da temporada, irá enfrentar o americano Steve Johnson.