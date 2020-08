Juan Martin Del Potro é operado no joelho direito pela terceira vez em 14 meses

Campeão do US Open em 2009 e ex-Top 10 do ranking da ATP, o tenista argentino Juan Martin Del Potro não consegue se livrar de problemas com seu joelho direito. Nesta quarta-feira, a assessoria de imprensa do jogador informou, através de uma nota oficial, que ele passou por mais uma cirurgia no local. É a terceira em 14 meses, desde junho do ano passado.

O procedimento cirúrgico foi comandado pelo mesmo médico que cuida dos suíços Roger Federer e Stan Wawrinka. "Juan Martin del Potro teve o joelho direito operado nesta manhã pela equipe do doutor Roland Biedert, em Berna, na Suíça. Nos próximos dias receberá alta", afirmou o comunicado oficial.

"Del Potro e Biedert estavam em contato desde janeiro deste ano. Nos últimos meses, Delpo seguiu as recomendações de seus médicos e testou o joelho e uma quadra de tênis em Buenos Aires, mas as dores nunca cessaram", acrescentou a assessoria de imprensa do tenista argentino.

Ainda de acordo com o comunicado oficial, no primeiro encontro com Del Potro, Biedert recomendou uma nova operação. Esta foi a sétima cirurgia da carreira do argentino, que foi operado uma vez no pulso direito (2010) e mais três no pulso esquerdo (entre 2014 e 2015).