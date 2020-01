Juan Martín del Potro é submetido a segunda cirurgia no joelho em sete meses

O tenista argentino Juan Martín del Potro foi submetido, nesta segunda-feira, a uma segunda cirurgia no joelho direito em sete meses. O atleta, de 31 anos, revelou por intermédio das redes sociais que as dores o impediam de correr, pular e até dificultavam para subir escadas.

LEIA TAMBÉM > Reforma administrativa quer pôr fim às promoções por tempo de serviço

Del Potro sofreu uma fratura na patela durante uma partida em um torneio de quadras de grama como preparação para o torneio de Wimbledon do ano passado. Desde então, o jogador não compete.

Del Potro tem como maior resultado a vitória após cinco sets sobre Roger Federer na decisão do US Open, em 2009, quebrando uma sequência de 40 vitórias do suíço no Grand Slam norte-americano.

Desde então, Del Potro lidou com uma longa série de lesões, principalmente no punho e no joelho. Sua melhor colocação no ranking mundial foi o terceiro lugar. Atualmente é o 121º devido a uma longa ausência das quadras.