Juan Martín del Potro inicia 2011 com disputa do Torneio de Sydney

O argentino Juan Martín del Potro, campeão do US Open em 2009, voltará a jogar o Torneio de Sydney, em janeiro, depois de ser convidado pela organização para a disputa, que serve de preparação para o Aberto da Austrália. Ele tem sofrido com uma lesão no pulso nos últimos 12 meses.

Del Potro ficou inativo após o Aberto da Austrália, em janeiro, por causa da contusão, e caiu da quarta colocação no ranking da ATP para o 259º lugar. Neste ano, os tenistas argentino ensaiou um retorno em torneios disputados em Bangcoc e Tóquio, em setembro e outubro, respectivamente, mas foi eliminado na primeira rodada em ambos.

Com o convite, Del Potro iniciará a próxima temporada na disputa em Sydney, entre os dias 9 e 15 de janeiro, que também contará com as presenças do cipriota Marcos Baghdatis e do norte-americano Sam Querrey. Na chave feminina, sete das dez melhores tenistas do ranking da WTA estão confirmadas.