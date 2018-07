Juan Martin Del Potro leva susto, consegue vitória na estreia em Sydney

SYDNEY - O argentino Juan Martin del Potro superou um começo ruim para vencer a sua partida de estreia na temporada 2014 do tênis. Nesta quarta-feira, o número 5 do mundo derrotou, de virada, o francês Nicolas Mahut, 50º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 50 minutos, pela segunda rodada do Torneio de Sydney, ATP 250 disputado em quadras duras.

Cabeça de chave número 1 do torneio australiano, Del Potro teve um primeiro set ruim nesta quarta, mas depois conseguiu se impor para avançar às quartas de final. Agora, o argentino vai encarar o checo Radek Stepanek, número 45 do mundo, que se classificou ao derrotar o espanhol Albert Ramos por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5).

Número 21 do mundo, o polonês Jerzy Janowicz foi eliminado na segunda rodada em Sydney ao perder para o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 55º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Seu próximo oponente será o australiano Bernard Tomic, atual campeão do torneio e número 52 do mundo, que eliminou o esloveno Blaz Kavcic (6/3, 4/6 e 6/4).

O italiano Andreas Seppi, número 25 do mundo, caiu na segunda rodada em Sydney ao perder para o australiano Marinko Matosevic, 56º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, o tenista da casa vai encarar o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 101º colocado no ranking, que derrotou o francês Julien Benneteau (6/3 e 6/2).

O outro duelo das quartas de final do Torneio de Sydney será entre o russo Dmitry Tursunov, que venceu o checo Lukas Rosol (3/6, 6/3 e 6/3), e o usbeque Denis Istomin, que bateu o croata Marin Cilic (6/3 e 6/4).