Juan Martin del Potro sobe ao 12.º lugar no ranking da ATP

SÃO PAULO - Um dia depois de confirmar que ficará fora do Masters 1.000 de Paris por causa de uma lesão no ombro, fato que o impede de seguir na briga por uma vaga no ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada a partir do dia 20, em Londres, o argentino Juan Martín del Potro teve confirmada, nesta segunda-feira, nova ascensão no ranking mundial do tênis. Ele subiu mais duas posições e agora figura no 12.º lugar.

O tenista obteve nova evolução na listagem da ATP após avançar à semifinal do Torneio de Valência, que terminou no último domingo e foi conquistado pelo espanhol Marcel Granollers. Essa é a melhor posição obtida por Del Potro desde setembro do ano passado. Anteriormente, ele havia despencado na listagem da ATP após perder quase toda a temporada passada por causa de uma grave lesão no pulso.

Liderado com folga pelo sérvio Novak Djokovic, o ranking da ATP não contou com alterações no grupo dos dez mais posicionados nesta segunda-feira. Porém, teve várias mudanças entre a 12.ª posição, assumida por Del Potro, e a 30.ª. Entre elas, destaque para a nova ascensão do japonês Kei Nishikori, que subiu mais oito posições e passou a figurar em 24.º no geral depois do surpreendente vice-campeonato no Torneio da Basileia, onde ele eliminou ninguém menos do que Djokovic na semifinal.

Já Granollers saltou seis posições com o título obtido em Valência e agora está na 28.ª colocação. O argentino Juan Monaco, derrotado pelo espanhol na final do torneio espanhol, galgou sete posições e agora é o 34.º tenista do mundo.

O brasileiro Thomaz Bellucci, que estreia nesta segunda-feira no Masters 1.000 de Paris, se manteve na 38.ª colocação, depois de amargar quedas de posições nas três semanas anteriores do ranking. Ricardo Mello, por sua vez, também permaneceu na 84.ª colocação e segue como tenista número 2 do Brasil. Já João Souza, o Feijão, ficou a uma posição de alcançar o top 100 ao subir mais três posições e assumir o 101º posto no geral.

Ranking da ATP, 7/11:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.785 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 10.375

3.º Andy Murray (GBR), 7.780

4.º Roger Federer (SUI), 7.530

5.º David Ferrer (ESP), 4.390

6.º Robin Soderling (SUE), 3.320

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.230

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.935

9.º Mardy Fish (EUA), 2.875

10.º Gael Monfils (FRA), 2.525

11.º Nicolas Almagro (ESP), 2.380

12.º Juan Martín Del Potro (ARG), 2.315

13.º Janko Tipsarevic (SER), 2.305

14.º Gilles Simon (FRA), 2.200

15.º Andy Roddick (EUA), 2.030

16.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.900

17.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.880

18.º Marin Cilic (CRO), 1.745

19.º Viktor Troicki (SER), 1.730

20.º Richard Gasquet (FRA), 1.720

--------------------------------------

38.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.095

84.º Ricardo Mello (BRA), 622

101.º João Souza (BRA), 549

122.º Rogério Dutra Silva (BRA), 473

159.º Julio Silva (BRA), 321