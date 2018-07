Juan Martín del Potro volta a jogar no US Open após 3 anos e vence na estreia

Três anos depois de sua última aparição nas quadras do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, o tenista argentino Juan Martín del Potro voltou a jogar em uma partida do US Open, o quarto e último grand Slam da temporada. Nesta terça-feira, em sua partida de estreia, o campeão de 2009 derrotou o compatriota Diego Schwartzman por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (7/3).

O vice-campeão olímpico no Rio e atual 142.º do ranking da ATP tem sofrido para jogar no US Open desde que derrotou o suíço Roger Federer na decisão de 2009. Não competiu na temporada seguinte devido à primeira cirurgia, voltou em 2011 e parou na terceira rodada. Depois, melhorou e foi às quartas no ano seguinte, mas em 2013 nem passou da segunda partida e daí não competiu mais.

Seu adversário na segunda rodada será o norte-americano Steve Johnson, que sofreu para derrotar de virada o russo Evgeny Donskoy por 3 sets a 2 - com parciais de 4/6, 1/6, 7/6 (7/2), 6/3 e 6/3. Ele jamais enfrentou o tenista local, que é o 22.º do ranking da ATP. De volta ao circuito profissional nesta temporada, Del Potro disputou apenas 28 partidas, com 19 vitórias.

Em outros jogos desta terça-feira, destaque para vitórias por 3 sets a 2 do austríaco Dominic Thiem (sobre o

australiano John Millman) e do croata Ivo Karlovic (sobre Yen-Hsun Lu, de Taiwan). Já o australiano Bernard Tomic caiu para o bósnio Damir Dzumhur por 3 a 1 - parciais de 6/4, 6/3, 4/6 e 7/6 (7/0).