Julia Goerges surpreende Caroline Wozniacki e é campeã em Stuttgart

STUTTGART - A tenista alemã Julia Goerges surpreendeu a dinamarquesa Caroline Wozniacki e conquistou o título do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Diante da número 1 do mundo, ela não se intimidou e ganhou a final deste domingo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, após 1 hora e 39 minutos de jogo.

Foi o terceiro confronto entre as duas tenistas, mas foi apenas a primeira vitória de Goerges sobre Wozniacki. Assim, o Torneio de Stuttgart voltou a ter uma alemã como campeã, o que não acontecia desde 1996 com Anke Huber. E a dinamarquesa não conseguiu somar seu 16º título na carreira - e quarto na temporada.

Com apenas 22 anos, Goerges conquistou o seu segundo título no circuito mundial da WTA - o outro foi no ano passado, em Bad Gastein, na Áustria. Agora, com a vitória em Stuttgart, torneio que distribuiu US$ 720 mil em prêmios, ela deve subir do 32º para o 27º lugar no ranking, o que será sua melhor posição.