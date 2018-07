Júlio Silva bate espanhol e avança às quartas no Chile O brasileiro Júlio Silva confirmou sua boa fase, nesta quarta-feira, ao avançar às quartas de final do Torneio Challenger de Santiago, a etapa chilena da Copa Petrobras. O tenista paulista se superou em quadra e derrotou o espanhol Albert Ramos-Vinolas, cabeça de chave número 5 da competição, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5.