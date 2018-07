Júlio Silva bate Guidolin no Challenger de Buenos Aires Em duelo de brasileiros, Júlio Silva levou a melhor sobre Ricardo Guidolin nesta quarta-feira e avançou às quartas de final do Challenger de Buenos Aires. Silva venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/2, após 2h33min.