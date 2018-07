Júlio Silva vence estreia e vai às oitavas em Blumenau Melhor brasileiro ranqueado a estrear nesta segunda-feira, Júlio Silva começou o Challenger de Blumenau com uma vitória tranquila. Número 6 do Brasil e 154 do mundo, o tenista de Jundiaí venceu o compatriota Tiago Lopes por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Com isso, o sexto cabeça de chave do torneio avançou às oitavas de final.