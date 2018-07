Juntos, Melo e Sá são derrotados nas duplas na Malásia

KUALA LUMPUR - Atuando juntos no torneio de duplas do ATP 250 de Kuala Lumpur, os brasileiro Marcelo Melo e André Sá foram derrotados já no jogo de estreia na competição, nesta quinta-feira. Eles acabaram superados pelo filipino Treat Huey e pelo britânico Dominic Inglot por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.

Melo e Sá eram os únicos representantes do Brasil no torneio realizado na Malásia, sendo que na semana passada os dois se enfrentaram nas duplas do ATP de Metz, na França. Na ocasião, Sá levou a melhor nas quartas de final atuando ao lado do australiano Paul Hanley, com quem superou Melo e o austríaco Julian Knowle por 6/3 e 6/2. Em seguida, porém, Sá e Hanley foram eliminados nas semifinais diante dos franceses Jo-Wilfried Tsonga e Nicolas Mahut.

Com a vitória sobre a dupla brasileira, Huey e Inglot se credenciaram para enfrentar na segunda rodada na Malásia o norte-americano Rajeev Ram e o romeno Horia Tecau, que neste dia de duelos bateram o checo Lukas Dlouhy e o australiano Paul Hanley por 6/4 e 7/5.

SIMPLES - A chave de simples do Torneio de Kuala Lumpur definiu os classificados às quartas de final nesta quinta. O principal deles foi o suíço Stanislas Wawrinka, segundo cabeça de chave, que derrotou o cipriota Marcos Baghdatis por 6/1 e 7/5 em seu jogo de estreia.

Com isso, o atual décimo colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase o russo Dmitry Tursunov, que na segunda rodada passou pelo espanhol Pablo Carreno Busta por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4.

O austríaco Jurgen Melzer e o francês Julien Benneteau, respectivos quarto e quinto cabeças de chave, também avançaram nesta quinta. O primeiro deles bateu o alemão Mischa Zverev por 7/5 e 6/4, enquanto o segundo eliminou o espanhol Pablo Andujar por 7/6 (10/8) e 6/2.

Já o português João Souza venceu o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 1, com 4/6, 7/5 e 6/0, e será o rival do espanhol David Ferrer, principal favorito ao título, nas quartas de final.